Heidelberg (dpa) - Die Gaspreise in Deutschland zeigen nach der neuesten Übersicht des Vergleichsportals Verivox starke regionale Unterschiede. Zwischen den Bundesländern beliefen sich diese auf bis zu 23 Prozent, so das Internetportal. Bei einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowatt muss ein Haushalt bundesweit 1314 Euro zahlen. Am günstigsten sei Gas in Hamburg mit 1162 Euro, am teuersten im Saarland. Dort müssen Kunden 1430 Euro bezahlen. Die Unterschiede führt Verivox auch auf verschieden hohe Netzentgelte zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.