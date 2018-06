Washington (dpa) - Die USA gelangen nach Angaben von Finanzminister Jacob Lew Mitte Oktober an die Schuldengrenze. In einem Brief an den republikanischen Präsidenten des Abgeordnetenhauses, John Boehner, rief Lew den Kongress auf, so rasch wie möglich das Limit anzuheben. Geschehe das nicht, gerate das Land in eine nicht hinnehmbare Situation. Die US-Schuldengrenze liegt bei etwa 17 Billionen Dollar. Wird diese erreicht, dürfen keine weiteren Kredite aufgenommen werden und eine Zahlungsunfähigkeit droht.

