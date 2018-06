Freiburg (dpa) - Der FC Bayern München hat seinen ersten Punktverlust in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Drei Tage vor dem Supercup-Finale gegen den FC Chelsea kam der Triple-Gewinner in der vorgezogenen Partie des 4. Spieltags beim SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus. Für den SC Freiburg war es der zweite Punktgewinn in dieser Spielzeit.

