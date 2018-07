Thessaloniki (dpa) - Der FC Schalke 04 hat zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Die Königsblauen kamen am Dienstag im Playoff-Rückspiel bei PAOK Saloniki zu einem 3:2 (1:0).

Schalke schaffte damit nach dem 1:1 im Hinspiel das Weiterkommen. Zweimal Adam Szalai (43. und 90. Minute) sowie Julian Draxler (67.) trafen für den Fußball-Bundesligisten. Die vom früheren Schalker Coach Huub Stevens trainierten Griechen waren durch Stefanos Athanasiadis (52.) und Konstantinos Katsouranis (79.) zweimal zum Ausgleich gekommen.