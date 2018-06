Berlin (dpa) - Journalist Glenn Greenwald hat neue Enthüllungen aus dem Daten-Fundus des US-Whistleblowers Edward Snowden angekündigt, die Deutschland beträfen. Mit Sicherheit würden viele weitere Dinge aufgedeckt, auch solche, an denen Deutschland beteiligt sei. Das sagte der "Guardian"-Journalist in der ARD. Details nannte er nicht. Auch wann die Enthüllungen zu erwarten sind, ließ der Snowden-Vertraute offen. Zuvor war bekanntgeworden, dass der US-Geheimdienst NSA auch die UN-Zentrale in New York ausspähte.

