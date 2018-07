Mumbai (AFP) Um gegen die hohe Zahl von Vergewaltigungen in Indien vorzugehen, setzt eine Polizistin aus der Stadt Kolhapur auf frühestmögliche Abschreckung: Seit einigen Tagen fährt die Kommissarin Jyotipriya Singh gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Zivil auf Motorrädern Streife und vertreibt auf öffentlichen Plätzen herumstehende junge Männer. "Wir fahren inkognito zu den Orten hin und schauen uns um," berichtet Singh der AFP. Sobald sie oder die Kolleginnen anstößige Kommentare erhielten oder mitbekämen, träten sie in Aktion. Dutzende Männer mussten sich demnach bereits wegen sexueller Belästigung verantworten.

