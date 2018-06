Dubai (AFP) Der Al-Kaida-Ableger im Jemen hat US-Angaben widersprochen, wonach er eine Serie schwerer Anschläge geplant habe. US-Berichte über eine abgehörtes Telefongespräch zwischen zwei Al-Kaida-Anführern über Anschlagspläne seien "Unsinn" und "Propaganda", teilte die Gruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel in einer Erklärung mit, die am Dienstag in Islamisten-Foren im Internet verbreitet wurde.

