Washington/Damaskus (dpa) - Sind die Würfel über einen Waffengang wegen des Giftgaseinsatzes in Syrien schon gefallen? Für das Weiße Haus steht so gut wie fest, dass das Regime in Damaskus die "rote Linie" überschritten hat. Washington sucht Mitstreiter für einen Militärschlag.

