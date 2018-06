München (dpa) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen dürfte sich im August erneut verbessert haben. Fachleute gehen davon aus, dass sich der Ifo-Geschäftsklimaindex bereits zum vierten Mal in Folge nach oben gearbeitet hat. Das Ifo-Institut legt den aktuellen Wert heute Vormittag in München vor. Im Juli war das wichtige Barometer für die Lage der Wirtschaft auf 106,2 Punkte geklettert. Neben der robusten Entwicklung in Deutschland deuteten auch Erholungszeichen in China auf eine bessere Entwicklung der Weltkonjunktur hin.

