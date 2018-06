Berlin (dpa) - Moderator Günther Jauch (57) hat neben dem Studium rund fünf Jahre lang als Hausmeister gejobbt. Das verriet er in der ersten "Wer wird Millionär?"-Sendung nach der Sommerpause.

"Wir waren drei Jungs und hatten einfach wenig Geld", sagte er in der RTL-Sendung, die am Montagabend ausgestrahlt wurde. "Wir wohnten in einer Wohngemeinschaft, und dann haben wir gesagt: "Wir erledigen gleichzeitig den Hausmeisterjob.""

Zu Besen und Schaufel zu greifen, scheint für Jauch kein Problem gewesen zu sein. "Grobe Putzarbeiten - herzlich gerne", sagte er. Respekt habe er aber vor toten Tauben gehabt - für ihn seien das "die Ratten der Lüfte".

Die Nachwirkungen der Hausmeister-Tätigkeit spürt der 57-Jährige bis heute: "Mit Insekten habe ich nicht so ein Problem wie mit Vögeln."

Homepage "Wer wird Millionär?"