Den Haag (AFP) Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai wird mit einem internationalen Friedenspreis geehrt. Die 16-Jährige "riskierte ihr Leben im Kampf für den Zugang zu Bildung für Mädchen auf der ganzen Welt", erklärte die in Amsterdam ansässige Stiftung KidsRights am Dienstag. Malala soll den renommierten Internationalen Friedenspreis für Kinder demnach am 6. September von der jemenitischen Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman in Den Haag überreicht bekommen. Die junge Pakistanerin gilt als Symbol des Widerstands gegen die radikalislamischen Taliban; im Oktober war auf sie ein Anschlag verübt worden, den sie schwer verletzt überlebte.

