New York (dpa) - Angelique Kerber ist ihrer Fed-Cup-Kollegin Sabine Lisicki in die zweite Runde der US Open gefolgt. Die beste deutsche Tennisspielerin gewann in New York gegen die Tschechin Lucie Hradecka 6:1, 6:1. Kerber trifft nun auf Eugenie Bouchard aus Kanada. Lisicki hatte sich zuvor gegen die russische Qualifikantin Vera Duschewina mit 6:2, 7:6 durchgesetzt und spielt jetzt gegen Paula Ormaechea aus Argentinien.

