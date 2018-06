Tunis (AFP) Die Regierung in Tunesien bezichtigt die extremistische Salafistenbewegung Ansar Al-Scharia der Morde an zwei prominenten Oppositionspolitikern. Die Gruppe stehe dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe und sei verantwortlich für die Attentate auf Mohamed Brahmi und Chokri Belaid, sagte Regierungschef Ali Larayedh am Dienstag in Tunis. "Wir haben beschlossen, Ansar Al-Scharia als terroristische Organisation einzustufen", fügte er hinzu. Die Salafisten unterhielten Verbindungen zu der Gruppe Al-Kaida im islamischen Maghreb (Aqmi) und anderen militanten Islamisten. Tunesien werde Ansar Al-Scharia mit allen Mitteln bekämpfen, betonte der Ministerpräsident.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.