Madrid (AFP) - (AFP) Die spanische Polizei hat einen früheren Händler der Bank JPMorgan Chase festgenommen, der in die Affäre um den sogenannten Wal von London verwickelt sein soll. Javier Martín-Artajo Rueda habe sich am Dienstagmorgen auf einer Polizeiwache gestellt und sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die USA suchten ihn wegen Betrugs und Steuerkriminalität per internationalem Haftbefehl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.