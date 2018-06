Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich vor der Veröffentlichung der Daten zum Ifo-Geschäftsklima stabil unter der Marke von 1,34 US-Dollar gehalten. Am Morgen stand die Gemeinschaftswährung bei 1,3372 Dollar. Die Anleger warten nach Einschätzung von Händlern auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas am Vormittag. Volkswirte rechnen beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer den vierten Monat mit einem Anstieg in Folge.

