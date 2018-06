Washington (dpa) - Der mächtige Waldbrand in Kalifornien hat sich weiter in den bedeutenden Nationalpark Yosemite gefressen. Rund 170 Quadratkilometer, also rund sechs Prozent, der amerikanischen Naturoase seien bereits abgebrannt, teilten die US-Behörden mit. Insgesamt seien bei dem siebtgrößten Feuer in der Geschichte des US-Staates fast 750 Quadratkilometer den Flammen zum Opfer gefallen, darunter etwa 30 Wohnhäuser und 80 andere Gebäude. Windstöße und das warme Wetter erschweren den Kampf gegen die Flammen.

