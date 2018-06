München (SID) - Gut zwei Wochen vor dem Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat der EHC München nochmals seinen Kader mit dem ehemaligen US-Nationalspieler Nick Palmieri verstärkt. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Saison in der American Hockey League (AHL) für die Houston Aeros und Connecticut Whale gespielt und bringt die Erfahrung von 87 NHL-Spielen mit. In München erhält der Stürmer, der 2011 im WM-Aufgebot der Amerikaner gestanden hatte, einen Jahresvertrag.