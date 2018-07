Brüssel (AFP) - (AFP) Im Streit um Billigimporte von Solarprodukten aus China in die EU hat die Europäische Kommission ihre Untersuchungen abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden der chinesischen Regierung, den betroffenen europäischen Firmen und allen anderen an dem Fall Beteiligten vorgelegt, erklärte der Sprecher von Handelskommissar Karel De Gucht am Mittwoch in Brüssel. Die Ergebnisse werden aber vorläufig nicht öffentlich gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.