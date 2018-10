New York (dpa) - Der neuseeländisch-australische Schauspieler Russell Crowe (49) plant sein Regie-Debüt. Er sei derzeit in der "Vor-Vor-Produktion" für den Film "The Water Diviner", schrieb Crowe, der 2001 für seine Rolle in "Gladiator" einen Oscar gewonnen hatte, beim Kurznachrichtendienst Twitter.

"Als Regisseur ... interessante Zeiten", ergänzte er. Der Streifen soll laut der Zeitschrift "Variety" die Geschichte eines Australiers erzählen, der in die Türkei reist, um dort mehr über das Schicksal seiner zwei im Ersten Weltkrieg verschollenen Söhne zu erfahren. Ob Crowe in dem Film auch mitspielen wird, ist noch unklar.

Russell Crowe bei Twitter