München (SID) - Die Top-Spiele der Frauenfußball-Bundesliga werden ab der kommenden Saison live und europaweit im Fernsehen übertragen. Der Spartensender Eurosport hat sich bis 2016 die Rechte für je eine Live-Begegnung pro Spieltag gesichert. Den Auftakt bildet am 7. September die Ausstrahlung des Eröffnungsspiels von Triple-Gewinner VfL Wolfsburg gegen Bayern München (13.00 Uhr).

"Wir sind sehr froh darüber, dass Eurosport zukünftig Spiele der Frauen-Bundesliga für ein europaweites Publikum übertragen wird", sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. Heike Ullrich, DFB-Abteilungsleiterin Spielbetrieb, sagte dem SID: "Diese regelmäßige Berichterstattung ist für mich ein Meilenstein. Daraus erschließen sich weitere Vermarktungsmöglichkeiten für die gesamte Liga und die teilnehmenden Vereine."

Welches Duell jeweils übertragen wird, entscheidet sich anhand von zwei Kriterien. "Es muss eine sportlich attraktive Partie und die nötige Infrastruktur vor Ort sollte vorhanden sein", erklärte Ullrich, die sich zu den finanziellen Details nicht konkret äußerte: "Vertragsinhalte können wir nicht öffentlich machen, aber es ist ein positives Ergebnis für die Vereine." Die Klubs erhalten bislang zweckgebundene 180.000 Euro TV-Geld, das direkt an hauptamtliche Trainer und Manager gehen muss. Neben den Übertragungen im Free-TV wird es auch weiterhin im Internet auf DFB-TV Live-Spiele geben.

Eurosport hatte zuletzt unter anderem mit Übertragungen von der Champions League der Frauen sowie der EM in Schweden gute Quoten erzielt. Die Übertragung einer nationalen Frauen-Liga ist aber ein Novum. "Kein anderer Sender hat sich so dem Frauenfußball verschrieben wie Eurosport. Der Sport wird immer stärker und die Popularität steigt ständig", sagte Eurosport-Chef Jean-Thierry Augustin. Die maximale Reichweite beziffert der Sender in 54 Ländern insgesamt auf 131 Millionen Haushalte.