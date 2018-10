Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat die Nominierung für das Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich in München (6. September, 20.45/ZDF) und die Färöer in Torshaven (10. September, 20.45 Uhr/ARD) von Donnerstag auf Freitagmittag verschoben. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Die Mannschaft trifft sich am Montag in München, um sich auf das Spiel gegen Österreich einzustimmen. Eine Woche später am 9. September fliegt das DFB-Team auf die Färöer, wo das Ticket für die WM-Endrunde 2014 in Brasilien vorzeitig gelöst werden kann.