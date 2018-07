Berlin (dpa) - Alte und Kranke haben in der gesetzlichen Krankenversicherung keinen leichten Stand. Das geht aus dem jüngsten Tätigkeitsbericht des Bundesversicherungsamtes hervor. Danach benachteiligen die Kassen Versicherte mit hohem Kostenrisiko oft schon bei der Anwerbung. Daneben habe es aber auch Versuche gegeben, Ältere oder Kranke herauszudrängen, heißt es in dem Bericht, aus dem zuerst die "Frankfurter Rundschau" zitiert hatte. So sei sogar versucht worden, behinderte und chronisch kranke Menschen am Telefon zur Kündigung zu bewegen.

