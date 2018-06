Teheran (dpa) – Außenminister Guido Westerwelle und sein iranischer Amtskollege Mohammed Dschawad Sarif, haben über einen eventuellen westlichen Militäreinsatz in Syrien gesprochen. Das meldete die Nachrichtenagentur ISNA. Es sollten keine überstürzten Entscheidungen getroffen werden, da die Konsequenzen die Lage in der ganzen Region nur noch verschlimmern würden, sagte Sarif zu Westerwelle. Nur eine besonnene Diplomatie könne jetzt die Region vor einer Spirale der Gewalt bewahren, so Sarif.

