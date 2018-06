Washington (dpa) - Der Gebrauch von Chemiewaffen in Syrien darf nach Ansicht von US-Vizepräsident Joe Biden nicht ohne Folgen bleiben. Wer solche Waffen gegen wehrlose Männer, Frauen und Kinder einsetze, sollte und müsse zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Biden bei einer Veranstaltung in Texas. Das sei auch die Haltung von Präsident Barack Obama. Es gebe keinen Zweifel daran, dass das Regime für den Gebrauch chemischer Waffen in Syrien verantwortlich sei. Die USA, Großbritannien und Frankreich sind inzwischen bereit für einen Militärschlag gegen Machthaber Baschar al-Assad.

