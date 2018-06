New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat ist zu seiner mit Spannung erwarteten ersten Sitzung nach Großbritanniens Ankündigung einer neuen Syrien-Resolution zusammengetreten. Laut offizieller Tagesordnung geht es bei dem Treffen in New York allerdings nur um den UN-Einsatz in Haiti. Ob über die britische Resolution überhaupt im Sicherheitsrat beraten und abgestimmt werden würde, ist unklar. Der Text des Resolutionsentwurfs wurde zunächst nicht veröffentlicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.