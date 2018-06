Damaskus/Istanbul (dpa) - Die Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen haben ihre Suche nach Spuren von Giftgas im Umland von Damaskus fortgesetzt. Der Nachrichtensender Al-Arabija meldete unter Berufung auf den Militärrat, die UN-Mitarbeiter hätten das Dorf Al-Mleiha erreicht.

In mehreren Dörfern der Provinz Damaskus-Land sollen in der vergangenen Woche Hunderte von Menschen mit Giftgas getötet worden sein. Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass die Truppen von Präsident Baschar al-Assad die Schuld an den Angriffen tragen.

Die Experten hatten am Montag in der südwestlich von Damaskus gelegenen Ortschaft Moadhamijat al-Scham Proben genommen und mit Überlebenden der Angriffe gesprochen. Auf dem Weg dorthin war das Team beschossen worden. Am Dienstag ließen sie eine geplante Fahrt nach Al-Ghuta al-Scharkija aus Sicherheitsgründen ausfallen.