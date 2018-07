Damaskus (dpa) - Die Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen haben ihre Suche nach Spuren von Giftgas östlich von Damaskus fortgesetzt. Regimegegner veröffentlichten ein Video, das die Ankunft des Teams in Samalka, einer Rebellenhochburg im Bezirk Al-Ghuta Al-Scharkija, zeigt. In mehreren Dörfern der Provinz Damaskus-Land sollen in der vergangenen Woche Hunderte Menschen mit Giftgas getötet worden sein. Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass die Truppen von Präsident Baschar al-Assad die Schuld an den Angriffen tragen.

