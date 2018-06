New York (dpa) - Tennisprofi Tommy Haas hat ohne Mühe die zweite Runde der US Open erreicht. Der 35-Jährige setzte sich in New York gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu mit 6:4, 6:4, 6:1 durch und trifft nun auf Lu Yen-Hsun aus Taiwan. Neben Haas kamen auch Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer, Benjamin Becker, Tobias Kamke und Mona Barthel nach überzeugenden Vorstellungen weiter. Ausgeschieden sind dagegen Philipp Petzschner und das Damen-Trio Andrea Petkovic, Julia Görges und Annika Beck.

