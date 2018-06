Neu Delhi (dpa) - Beim Einsturz zweier Wohnhäuser sind am frühen Morgen im Westen Indiens mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 14 Bewohner seien lebend geborgen worden, etwa zwanzig Menschen könnten noch unter dem Schutt in der Stadt Vadodara begraben sein. Das sagte ein Behördensprecher dem Nachrichtensender NDTV. Das erste der beiden benachbarten, mehrstöckigen Gebäude sei gegen 4.30 Uhr eingestürzt, die Bewohner des zweiten Hauses hätten sich retten können, ehe es 20 Minuten später ebenfalls in sich zusammenfiel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.