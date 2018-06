Herat (AFP) - (AFP) Bei Anschlägen der radikalislamischen Taliban in Afghanistan sind mehr als 30 Menschen getötet worden. Ein Konvoi der Polizei sei am Mittwoch in Bakwa auf der wichtigsten Fernstraße im Westen des Landes in einen Hinterhalt geraten, sagte der Sprecher der Provinz Farah am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Bei den Gefechten wurden 15 Beamte der nationalen Polizei getötet und zehn weitere verletzt, auch mehrere Taliban wurden getötet."

