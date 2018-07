Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag nach den zuletzt deutlichen Verlusten einen Stabilisierungsversuch gestartet. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,36 Prozent auf 8187 Punkte. In den vergangene beiden Tagen war er noch aus Sorge vor einem Militäreinsatz gegen Syrien um mehr als 3 Prozent abgesackt.

Für den MDax ging es zuletzt um 0,34 Prozent auf 14 374 Punkte nach oben, und der TecDax legte um 0,64 Prozent auf 1016 Punkte zu. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls wieder in besserer Laune: Der Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,47 Prozent höher bei 2755 Punkten. Laut jüngsten Meldungen will Großbritannien vor einem Militärschlag gegen Syrien zunächst die Untersuchungen des UN-Sicherheitsrats zu einem möglichen Giftgaseinsatz abwarten. Ein Militärschlag gegen das Bürgerkriegsland steht deshalb wohl nicht unmittelbar bevor.