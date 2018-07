Sarajevo (AFP) Ein ehemaliger bosnisch-serbischer Polizeichef ist am Donnerstag wegen Beihilfe zum Völkermord in Srebrenica angeklagt worden. Goran Saric soll als Befehlshaber von Sondereinheiten der Polizei an der Ermordung von 8000 muslimischen Jungen und Männern mitverantwortlich sein, erklärte die bosnische Staatsanwaltschaft für Kriegsverbrechen.

