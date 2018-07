Rostock (AFP) Nach scharfer Kritik am Schadstoffausstoß von Kreuzfahrtschiffen will die Reederei Aida ihre Flotte nun mit neuartigen Filtersystemen ausrüsten. Sowohl Neubauten als auch schon im Dienst befindliche Schiffe erhielten technische Anlagen, die den Ausstoß von Schwefel- und Stickoxiden sowie Rußpartikel um 90 bis 99 Prozent reduzierten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Rostock mit.

