Berlin (AFP) Fernsehen bleibt die liebste Freizeitbeschäftigung der Deutschen und zwar in allen Altersgruppen. 96 Prozent aller Bundesbürger schauen mindestens einmal pro Woche fern und 71 Prozent schalten sogar täglich ein, wie aus dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Freizeit-Monitor der Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht.

