Berlin (AFP) Sven Gösmann wird neuer Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der dpa-Aufsichtsrat habe den derzeitigen Chefredakteur der Zeitung "Rheinische Post" bei einer Sitzung am Donnerstag berufen, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Wolfgang Büchner an, der als neuer Chefredakteur zum Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" wechselt.

