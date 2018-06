Zürich (AFP) Der frühere Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann ist als Präsident des Verwaltungsrates des Versicherers Zurich zurückgetreten. Er verlasse das Gremium in Reaktion auf den Tod des bisherigen Finanzvorstandes Pierre Wauthiers mit sofortiger Wirkung, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Wauthiers, der das Ressort Finanzen bei dem Versicherer seit 2011 leitete, war am Montag tot bei sich zuhause aufgefunden worden. "Der unerwartete Tod Pierre Wauthiers hat mich zutiefst erschüttert", erklärte Ackermann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.