Berlin (AFP) - (AFP) Der mutmaßliche Giftgas-Einsatz in Syrien darf nach Ansicht der Regierungen in Berlin und Paris "nicht ohne Reaktion" der internationalen Gemeinschaft bleiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande stimmten bei einem Telefonat am Donnerstag auch überein, dass sie den Prozess im UN-Sicherheitsrat unterstützen, wo eine gemeinsame Haltung zu dem Chemiewaffen-Einsatz gefunden werden soll, wie Merkels Sprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte. Seibert zufolge hoffen beide auf einen raschen Abschluss der Untersuchung der UN-Chemiewaffenexperten vor Ort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.