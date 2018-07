Hamburg (AFP) - (AFP) Schauspieler Olli Dittrich hält sich in der Heldenrolle für eine Fehlbesetzung. "Ich bin vollkommen ungeeignet, diese tollen Helden zu spielen, die mit der Knarre irgendwo reingehen und aufräumen", sagte der 56-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift "TV Spielfilm". "Mich haben immer die tragikomischen Figuren interessiert, die auf den ersten Blick unscheinbar und normal daherkommen, aber oft umso größere Abgründe in sich tragen."

