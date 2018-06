Venedig (dpa) - Der deutsche Regisseur Edgar Reitz hat beim Filmfestival Venedig einen weiteren Teil seiner "Heimat"-Reihe vorgestellt.

In "Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht" stellt er zwei Brüder aus dem 19. Jahrhundert in den Mittelpunkt, die angesichts der harten und ärmlichen Lebensbedingungen auf dem Land davon träumen, nach Südamerika auszuwandern. Damit knüpft Reitz an seine berühmte und mehrfach ausgezeichnete "Heimat"-Trilogie an, in der er von einer Familie im Hunsrück erzählte.

Auch dieses Mal legt der in Rheinland-Pfalz geborene Regisseur eine fiktive Geschichte vor, die jedoch von tatsächlichen historischen Ereignissen und Begebenheiten berichtet - in diesem Fall vom Exodus deutscher Bauern. Das Werk läuft beim Festival außer Konkurrenz.

