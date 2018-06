Monte Carlo (SID) - Titelverteidiger Bayern München hat in der Champions League unangenehme Gruppengegner erwischt. Der Triple-Sieger der vergangenen Saison bekommt es in der Gruppe D mit ZSKA Moskau, Manchester City, und Viktoria Pilsen zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Monte Carlo. Im Endspiel am 25. Mai im Wembley-Stadion hatte der deutsche Rekordmeister gegen Borussia Dortmund (2:1) gewonnen. Die Gruppenphase wird zwischen dem 17./18 September und dem 10./11. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 24. Mai 2014 in Lissabon statt.