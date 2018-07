Nyon (SID) - Fußball-Bundesligst VfB Stuttgart kann die Gruppenphase in der Europa League trotz des Scheiterns in den Play-offs noch durch die Hintertür erreichen. Einer der 30 Play-off-Verlierer wird in Monte Carlo am Freitag als Ersatz für den ausgeschlossenen türkischen Vize-Meister Fenerbahce Istanbul ausgelost. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag nach der Entscheidung ihres Dringlichkeitskomitees bekannt.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte den Ausschluss des 18-maligen Meisters Fenerbahce für zwei Spielzeiten aus dem europäischen Wettbewerb bestätigt, nachdem Fener zuvor die Teilnahme an den Play-offs zur Königsklasse eingeklagt hatte. Dort scheiterte Fenerbahce am FC Arsenal.

Fenerbahce war wie der Stadtrivale Besiktas in einen Manipulationsskandal verwickelt. Zuvor war bereits Metalist Charkow, eigentlicher Play-off-Gegner des Bundesligisten Schalke 04, von allen Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Anstelle der Ukrainer spielten die Königsblauen in den Play-offs gegen PAOK Saloniki und erreichten am Dienstag die Gruppenphase der Königsklasse.