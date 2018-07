London (dpa) - Die Verletzung von Lukas Podolski ist schlimmer als zunächst angenommen und zwingt den deutschen Fußball-Nationalstürmer zu einer Pause von bis zu zehn Wochen. Sein Oberschenkel sei stärker beschädigt, als man gedacht habe, sagte Teammanager Arsène Wenger vom FC Arsenal. Podolski wird damit auch der DFB-Auswahl in den nächsten vier WM-Qualifikationsspielen im September und Oktober fehlen. Besonders traurig für ihn: Er wird auch das Länderspiel in seiner Heimatstadt Köln am 11. Oktober gegen Irland verpassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.