London (AFP) - (AFP) Angesichts des Konflikts in Syrien hat Großbritannien sechs Kampfflugzeuge nach Zypern entsandt. Die Kampfjets vom Typ Typhoon würden am Stützpunkt Akrotiri stationiert, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Es handele sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme, um die britischen Interessen zu schützen", etwa durch die Verteidigung britischer Hoheitsgebiete. Die Flugzeuge sollten nicht an möglichen Einsätzen gegen Syrien teilnehmen.

