Singapur (AFP) Der Ölpreis hat sich nach einem starken Anstieg wegen eines sich abzeichnenden Militäreinsatzes gegen Syrien am Donnerstag zunächst wieder beruhigt. An der Börse in Singapur fiel der Preis für die Referenzsorte "Light Sweet Crude" zur Lieferung im Oktober am Nachmittag (Ortszeit) um 71 Cent auf 109,39 Dollar. Er war am Mittwoch zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mai 2011 geklettert. Der Preis für die Nordseesorte Brent ging in Singapur um 83 Cent auf 115,78 Dollar zurück, nachdem er am Vortag den höchsten Stand seit Mitte Februar erreicht hatte.

