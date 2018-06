Iffezheim (SID) - 170:10-Außenseiter Gereon hat am Donnerstag überraschend das Hauptrennen auf der Galopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden gewonnen. Gereon siegte im mit 70.000 Euro dotierten Darley Oettingen-Rennen unter Jockey Liam Jones nach 1600 m vor Felician (Lennart Hammer-Hansen) und Empire Storm (Joezf Bojko). Die Große Woche wird am Samstag fortgesetzt.