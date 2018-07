New York (dpa) - Mona Barthel ist als fünfte von anfangs sieben deutschen Tennis-Damen bei den US Open ausgeschieden. Die 23-Jährige aus Neumünster unterlag der amerikanischen Wildcard-Starterin Alison Riske 4:6, 2:6. Damit sind Sabine Lisicki und Angelique Kerber die einzigen deutschen Spielerinnen in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York. Lisicki trifft morgen auf die Russin Jekaterina Makarowa. Die Weltranglisten-Neunte Kerber spielt dann gegen Kaia Kanepi aus Estland.

