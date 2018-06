New York (dpa) - Qualifikant Peter Gojowczyk hat bei den US Open seine Auftaktpartie gewonnen und steht zum ersten Mal bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier in der zweiten Runde. Der 24-Jährige aus München setzte sich gegen den Niederländer Igor Sijsling in vier sätzen durch. In der nächsten Runde trifft Gojowczyk auf den Österreicher Jürgen Melzer oder Jewgeni Donskoi aus Russland.

