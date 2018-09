New York (AFP) - (AFP) Der Zoo im New Yorker Central Park trauert um seinen wohl beliebtesten Bewohner: Eisbär Gus starb im Alter von 27 Jahren, teilte die Wildlife Conservation Society (WCS) als Betreiber des Zoos am Mittwoch mit. Er sei am Dienstag eingeschläfert worden, nachdem ein großer und unheilbarer Tumor nahe seiner Schilddrüse entdeckt worden sei.

