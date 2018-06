New York (AFP) Beschäftigte von McDonald's und anderen Fastfoodketten in den USA wollen am Donnerstag erneut für höhere Löhne streiken. Sie fordern einen Mindestlohn von 15 Dollar (11,20 Euro) pro Stunde und das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Derzeit bekommen viele nur 7,25 Dollar pro Stunde - der Durchschnitt (der Lohn höherer Angestellter inbegriffen) liegt nach Angaben der US-Gewerkschaft SEIU bei 9,08 Dollar.

