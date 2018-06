Berlin (AFP) - (AFP) Anlässlich der Verleihung des Whistleblower-Preises an den ehemaligen Mitarbeiter des US-Geheimdienstes, Edward Snowden, am Freitag in Berlin fordern Oppositionspolitiker in Deutschland einen besseren Schutz für Arbeitnehmer, die Missstände in ihren Unternehmen aufdecken. "Whistleblower wie Edward Snowden gehen ein hohes Risiko ein, wenn sie auf Unregelmäßigkeiten hinweisen", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann der Zeitung "Welt" (Freitagsausgabe). "Wenn ihre Enthüllungen den Interessen der Allgemeinheit dienen, dann sollten Whistleblower besser geschützt werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.